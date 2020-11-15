Популярная американская модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной, облачив ее в кожаный наряд

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

«Наряд идеально подходит к красному и рождеству», - коротко говорится в сообщении.

На снимках Кайли позирует в облегающем кожаном наряде, который максимально демонстрирует упругие формы красотки. Поклонники знаменитости были «без ума» от увиденного.

«Вау, какие фантастические изгибы», «чертовски хороша», «кажется, это лучший твой наряд за сегодня», «вот это у тебя прическа! Лучше некуда», «ты сделала мой день, Кайли», «сама изящность», - пишут они.

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На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.

Фанаты знаменитости были в "диком" восторге от увиденного.

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