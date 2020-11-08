Американская модель Кайли Дженнер похвасталась безупречной красотой, оставив на себе лишь тесное белье

Как рассказывает Politeka, фотографию со знаменитостью разместили на ее фан-странице в Instagram.

Так, на опубликованных снимках Дженнер позирует в одном тесном белье, эффектно заглядывая в кадр. Дополнить образ знаменитость решила безупречным макияжем и элегантной прической.

На другой фотографии знаменитость все в том же наряде пытается поправить прическу.

«Фантастическая. Не могу оторвать взгляд», «боже, что я только что увидел», «до чего же ты красивая. Просто нет слов», «божественная форма», «идеальные прелести. Красоточка», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала бюст без белья.

Знаменитость сделала несколько пластических операций, чтобы сейчас выглядеть так соблазнительно. Красотка сейчас не упускает возможности и демонстрирует идеальные формы в самых смелых нарядах.

Так, в этот раз модель записала несколько сториз, показав свою грудь и тонкую талию. Дженнер предстала возле зеркала в топике с разрезом посередине, скрепляющимся завязочками.

Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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