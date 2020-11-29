Українська модель Міла Кузнєцова вразила 13-м розміром бюста в наряді з глибоким декольте

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Смакота», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи бездоганні «солодощі» у всій красі.

"Ох, яка душа на оранку", " я теж дуже люблю каву. 😊Я захоплююся вами!) 😍 ", "ви шикарна леді. Ти зробила мій день, красапета", "ух ти, який вид відкривається - у мене аж щелепа відвисла", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про прем'єру.

На фото Міла позує в квітковій сукні з величезним декольте. Кузнєцова знімала себе на телефон і не соромилася показати пишні груди на камеру. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем і великими сережками у вухах.

"Через кілька годин початок", - написала зірка під фото.

Шанувальники Кузнєцової буквально "вибухнули" компліментами і лайками, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

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