Украинская модель Мила Кузнецова восхитила поклонников, показав невероятный бюст 13-го размера в декольте

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

Так, снимки были сделаны во время отдыха Кузнецовой в одном из отелей во Львове. Модель решила примерять смелое мини-платье с экстремальным декольте, из-за чего кажется, что прелести девушки едва не выпрыгнули из наряда.

«Неимоверная», «очень круто выглядишь», «ну и дыньки», «а сама – просто улет», «это настоящий пожар - где пожарные?», «великолепный вид - Милка, ты просто космическая красоточка», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, Мила Кузнецова, которая знаменита тем, что у нее 13-й размер груди, развлекает публику, как умеет

На этот раз Мила отправилась в театр на спектакль "Мартын Боруля". Для выхода в свет Мила выбрала красное платье в клетку с необъятно глубоким декольте.

Руки Кузнецова игриво приложила к своей шее, однако внимание всех приковано все равно к ее феноменально большой груди, которую замечательно видно на новом кадре от Милы.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.