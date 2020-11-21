Украинская модель Мила Кузнецова восхитила поклонников, показав невероятный бюст 13-го размера в декольте
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.
Так, снимки были сделаны во время отдыха Кузнецовой в одном из отелей во Львове. Модель решила примерять смелое мини-платье с экстремальным декольте, из-за чего кажется, что прелести девушки едва не выпрыгнули из наряда.
«Неимоверная», «очень круто выглядишь», «ну и дыньки», «а сама – просто улет», «это настоящий пожар - где пожарные?», «великолепный вид - Милка, ты просто космическая красоточка», - пишут ее поклонники.
51-летняя Дженнифер Лопес в платье с декольте до пупка устроила вечер соблазна: "Могущественная красотка"
Горячая Тина Кароль в наряде с бездонным декольте затмила даже Кухар без лифчика: "Уже слишком"
"Скорая" увезла звезду "Танців з зірками", драма разыгралась прямо в студии: "Дела плохи...", видео
Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."
Как мы рассказывали до этого, Мила Кузнецова, которая знаменита тем, что у нее 13-й размер груди, развлекает публику, как умеет
На этот раз Мила отправилась в театр на спектакль "Мартын Боруля". Для выхода в свет Мила выбрала красное платье в клетку с необъятно глубоким декольте.
Руки Кузнецова игриво приложила к своей шее, однако внимание всех приковано все равно к ее феноменально большой груди, которую замечательно видно на новом кадре от Милы.
Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.