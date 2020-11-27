Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о премьере
На фото Мила позирует в цветочном платье с огромным декольте. Кузнецова снимала себя на телефон и не стеснялась показать пышную грудь на камеру. Образ девушка дополнила ярким макияжем и большими серьгами в ушах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Через несколько часов начало", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Я всегда ценю твои фото и видео. Надеюсь, у тебя отличный день", "Хорошая картинка вау, ты выглядишь прекрасно", "Скоро у меня терпение лопнет!! от такой красоты..возьму и женюсь на тебе", "Тотальная богиня", "Тебе очень идёт такая прическа. Почаще делай её!", "У тебя такой серьёзный взгляд. А где же улыбка", "Шикарная девушка. Просто ягодка сладкая", "ты очень очень красиво выглядишь супер", "Ты очень красивая. Мне нравиться твой макияж, он такой шикарный", "Смотрю на тебя и не могу насмотреться, ты безумно красивая".
Сообщалось, что модель плюс-сайз Мила Кузнецова обворожила своим "богатством" 13-го размера на новых кадрах.
Так, Мила продемонстрировала "вкусное" декольте в золотистом мини-платье: блондинка буквально ослепила пышной красотой. Модель покрутилась под музыку так, чтобы ее необъятным бюстом можно было любоваться с разных ракурсов.
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