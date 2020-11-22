Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила соблазнительным танцем, приехав на выходные во Львов

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Львов - один из самых моих любимых городов. Люблю тут все: дивной красоты храмы, старый город, кофейни, сдержанную любезность львовян. По городу нужно ходить пешком не только потому, что под ногами брусчатка, а для того, чтобы ощутить его очарование. Очарование старинной архитектуры, аромата непревзойденного львовского кофе, вальяжности местных жителей и совершенно непередаваемой атмосферы расслабленного покоя», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на опубликованных кадрах Кузнецова распахнула курточку, соблазнив элегантными движениями во время танца. А экстремальное декольте максимально оголяло роскошные прелести.

«Танцуй душой и телом», «ты очень стильно выглядишь», «тебе идет красный цвет», «Я так же считаю, что Львов это очень красивый город. Вы очень красивая», «ты была во Львове, а я об этом даже не знаю», - пишут ее поклонники.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.