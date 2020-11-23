Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила жарким танцем на улице

Как сообщает Politeka, роликом знаменитость поделилась у себя в TikTok.

Так, модель примеряла кофту с внушительным декольте, которое эффектно обнажало формы во время танца. При этом знаменитость не стеснялась наклониться перед камерой, демонстрируя свои лучшие ракурсы.

«Красотулька», «прекрасный сюжет ролика», «ух, какая ромашка. Девушка огонь», «вах, какая прелестная барышня», «умничка», «молодец», «какая красивая и сек*уальная», - пишут ее поклонники.

Обратим внимание, что сама Кузнецова решила никак не подписывать ролик.

Как сообщалось до этого, модель Мила Кузнецова развлекла публику, посветив "добром" 13-го размера.

Так, модель поделилась архивными кадрами, на которых предстала за милым занятием прямо посреди полупустого вагона. Она вместе с молодым человеком исполняла зажигательный танец.

Красотка, явно осмелевшая, пылко исполняла танец перед молодым человеком, задирая при этом юбку и не стесняясь демонстрировать внушительные "дары природы".

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.