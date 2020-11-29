Популярна українська співачка Анна Седокова захопила шанувальників кадрами з чоловіком Янісом Тіммою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"З днем мами улюблені мої. З днем мами і мене. Адже Я Мама трьох дітей і .. сотні прекрасних пісень. Я нескінченно люблю своїх дітей, але так само сильно свої пісні. І подумавши, що скажу зараз все своїм дітям особисто, вирішила цього вечора хочу познайомити вас зі своєю дитиною ... Це початок. Великий початок величезної любові. І наша пісня ...Хвилююче, прекрасно і про сьогодення. Швидкий ...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова в сукні з розрізами ніжно притискається до чоловіка-красеня, елегантно при цьому граючи в кадр.

Шанувальники були "без розуму" від побаченого, закидавши Седокову лайками й коментарями захоплення.

До цього ми розповідали, що співачка Анна Седокова вирішила подражнити фанатів, показавшись в різних гарячих нарядах

Так, співачка вирішила постати перед камерою в різних спокусливих нарядах: міні-спідниці з кофтою, облягаючому ТОПі без білизни, спортивному вбранні з декольте і не тільки.

Нагадавши, Седокова показала кругленький животик в облягаючому платті і приголомшила визнанням:»вагітність – це...".

Як повідомляла Politeka, Седокова в образі тигриці пригорнула до чоловіка, переборщивши з відвертістю: "язик...Що з ним?".

Також Politeka писала, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".