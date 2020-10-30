Украинская исполнительница Анна Седокова примерила облегающее платье и призналась, что думает про беременность

Снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Беременность – это не тяжелая болезнь. Это новое приключение. Просто отнеситесь к этому легче. У вас есть черное бельишко или наряд медсестры? Свечи еще никто не отменял и массажик. Стать легче в этой ситуации, конечно, не просто», - говорится в сообщении.

Уточним, что так Седокова решила ответить поклоннице, которая поинтересовалась у нее, как быть сексуальной во время беременности.

«Вспомните свое первое свидание и постарайтесь его повторить. Мужчины не замечают лишние килограммы, они замечают неуверенность в себе», - говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Седокова, которая строит карьеру в Москве, порадовала поклонников страстными фото с мужем Янисом Тиммой

Певица с мужем сходили на спектакль «Бесы», который поставил муж Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов.

Анна была одета в золотой корсет, который открывал взору пышную грудь артистки. Ее мужчина выбрал для похода в театр черный костюм. На одном из фото Седокова сильно прижалась к Янису, едва не выронив бюст.

Напомним, что Седокова с детьми разоткровенничалась о трудностях семейной жизни: «Я в страшном сне видела свою...».

Как сообщала Politeka, раскованная Седокова выставила напоказ бездонное декольте и ошеломила "боевым" раскрасом: "Глаз не оторвать".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.