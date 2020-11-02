Певица Анна Седокова на людях пошалила с мужем, который младше ее на 9 лет

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала с супругом, 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна и ее избранник посетили одно из московских развлекательных заведений, где посмотрели пикантное шоу-постановку с парижскими нотками. Видимо, пропитанное старстью действо настолько взыграло на нервах парочки, что они не удержались и тоже принялись оказывать внимание друг другу, граничащее с приличием.

Седокова в топе и длинной узкой юбке расцветки "белого тигра" со всем своим хищным шармом и изящностью кошки прильнула к мужу, широко раскрыв рот и высунув язык.

"Как же мне хотелось в Париж! Однозначно обязательно к посещению с подругами или, как я, с мужем. Так как происходящее на сцене, воспринимаешь как прекрасный спектакль. Безусловно, сексуальный и бесконечно талантливый. Спасибо за приглашение 🖤Шампанское волшебное, икра и устрицы отменные, постановки уникальны, а костюмы ... Очень жду новое шоу", - поделилась своими эмоциями певица.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Он что язык любит нюхать? Тест на карону?"

"Какая же ты красивая женщина 💚"

"Фото как женщина кошка с Бетменом с языком тоже 😺🖤"

"Респект вашему мужу! если он во первых смог покорить ваше сердце и продолжает делать вас счастливой!"

"Такая красивая пара😍"

"Ждём развода 😂😂вашего Анна вы опять разведетесь"

"Язык... Что с ним?"

Напомним, что Седокова с детьми разоткровенничалась о трудностях семейной жизни: «Я в страшном сне видела свою...».

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