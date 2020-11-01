Украинская певица Анна Седокова порадовала фанатов новым снимком и растрогала признанием
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» отлично знает, как вскружить голову фанатам и заставить мужскую половину трепетать от восторга.
В своем Инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны свыше 5 миллионов человек, знаменитость неустанно размещает новые снимки, на которых позирует в смелых нарядах и интересных ракурсах, пишет Politeka.net.
В этот раз Седокова появилась перед всеми в неожиданном образе - довольно скромном. Певица одела черно-белое платье, которое прикрыло аппетитную фигурку знаменитости. Акцент Анна сделала на макияже, а также на пухлых губах и глазах.
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На фото артистка призывно смотрит в камеру, взглядом полным страсти. Пухлые губы, накрашенные блеском, придали снимку большей пикантности
«Прекратите играть со своим телом, леди
Перестань чувствовать, что тебя недостаточно
Прекратите питаться ненавистниками
Остановись и подари себе немного любви
Перестаньте смотреть в зеркало, когда оно тускнеет
Сказать, что ты не влюбишься
Перестань доверять этим фальшивым идиотам
Поверьте мне, они не тр**аются
Я люблю свое тело, люблю свою кожу
Я богиня, я # КОРОЛЕВА», - написала Анна на английском языке.
Пользователи сети уже отреагировали на увиденное.
"Написал человек у которого тонна макияжа и пластики😆😆😆", " Все верно!! Надо любить себя, цепочкой тянется забота и уход. Качественная еда, косметика, спорт, релакс - это и есть любовь к себе!! Это основа здоровья, молодости и красоты!", "Красотка", - высказались в сети.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Седокова, которая строит карьеру в Москве, порадовала поклонников страстными фото с мужем Янисом Тиммой.
Напомним, что Седокова с детьми разоткровенничалась о трудностях семейной жизни: «Я в страшном сне видела свою...».
Как сообщала Politeka, раскованная Седокова выставила напоказ бездонное декольте и ошеломила "боевым" раскрасом: "Глаз не оторвать".
Также Politeka писала, что раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.