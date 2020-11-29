Популярная украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников кадрами с мужем Янисом Тиммой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«С днем Мамы любимые мои. С днём Мамы и меня. Ведь я Мама трёх детей и .. сотни прекрасных песен. Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И подумав, что скажу сейчас все своим детям лично, решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком ... Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня ...Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро ...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова в платье с разрезами нежно прижимается к мужу-красавчику, элегантно при этом играя в кадр.

Поклонники были «без ума» от увиденного, забросав Седокову лайками и комментариями восхищения.

До этого мы рассказывали, что певица Анна Седокова решила подразнить фанатов, показавшись в различных горячих нарядах

Так, певица решила предстать перед камерой в различных соблазнительных нарядах: мини-юбке с кофтой, облегающем топе без белья, спортивном наряде с декольте и не только.

Напомним, Седокова показала округлившийся животик в облегающем платье и ошеломила признанием: «Беременность – это…».

Как сообщала Politeka, Седокова в образе тигрицы прильнула к мужу, переборщив с откровенностью: "Язык...Что с ним?".

Также Politeka писала, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".