Популярная украинская певица Анна Седокова восхитила поклонников кадрами с мужем Янисом Тиммой
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«С днем Мамы любимые мои. С днём Мамы и меня. Ведь я Мама трёх детей и .. сотни прекрасных песен. Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И подумав, что скажу сейчас все своим детям лично, решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком ... Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня ...Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро ...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова в платье с разрезами нежно прижимается к мужу-красавчику, элегантно при этом играя в кадр.
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Поклонники были «без ума» от увиденного, забросав Седокову лайками и комментариями восхищения.
До этого мы рассказывали, что певица Анна Седокова решила подразнить фанатов, показавшись в различных горячих нарядах
Так, певица решила предстать перед камерой в различных соблазнительных нарядах: мини-юбке с кофтой, облегающем топе без белья, спортивном наряде с декольте и не только.
Напомним, Седокова показала округлившийся животик в облегающем платье и ошеломила признанием: «Беременность – это…».
Как сообщала Politeka, Седокова в образе тигрицы прильнула к мужу, переборщив с откровенностью: "Язык...Что с ним?".
Также Politeka писала, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".