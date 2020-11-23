Популярная певица Анна Седокова решила подразнить фанатов, показавшись в различных горячих нарядах
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
Так, певица решила предстать перед камерой в различных соблазнительных нарядах: мини-юбке с кофтой, облегающем топе без белья, спортивном наряде с декольте и не только. При этом красотка элегантно одаривала фанатов удивительной улыбкой. Это произвело эффект «бомбы» среди них.
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«Как красиво и стильно», «очень стильно выглядишь. И достаточно креативно», «размерчик маловат», «ааа, как же я хочу. Каждая модель просто кайф», «воу воу, полегче», «вселенная всегда дарит чудо», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Седокова показала, как расслабляется после удачного дня, и попросила о помощи
«Срочно нужна ваша помощь! Это я такая счастливая после дня обучения хочу у вас поинтересоваться. Ведь вы обо мне много знаете? А я о вас немного. Напишите пожалуйста в комментах ниже сколько вам лет ( можно примерно ) и что на моей странице вам больше всего нравится. Почему на меня подписаны и чего бы хотелось больше!», - попросила певица.
Напомним, Седокова показала округлившийся животик в облегающем платье и ошеломила признанием: «Беременность – это…».
Как сообщала Politeka, Седокова в образе тигрицы прильнула к мужу, переборщив с откровенностью: "Язык...Что с ним?".
Также Politeka писала, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".