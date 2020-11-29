Легендарна українська співачка Настя Каменських випустила новий кліп, в якому постала перед глядачами у стильному і зухвалому образі

Як розповідає Politeka, фрагмент кліпу вона розмістила у себе на сторінці в Instagram.

Так, українська співачка розмістила на своїй сторінці невелику частину нового кліпу та поцікавилась у фоловерів, що у новому відео їм сподобалось найбільше.

"До речі, який момент із кліпу вам сподобався найбільше? Публікуйте його собі в сторіс і відзначайте мене! А я буду репостити ці сторіс собі", - написала Каменських.

В коментарях користувачі похвалили Настю за новий кліп та розповіли, що пісня моментально "застрягла" в голові.

"Дуже чуттєва і ніжна пісня, кліп крутий", "Гарно", "Як завжди", "На повторі!" - пишуть у коментарях.

Однак не обійшлось і без критики. Зокрема, деякі користувачі зазначили, що в новій творчості Каменських не вистачає Потапа.

"Потопа не вистачає", "В її віці "Красива і смілива дорогу перейшла" вже треба співати", - пишуть під відео.

До цього ми писали, що українська співачка Настя Каменських опублікувала добірку пікантних фото, які не залишили байдужими її підписників.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом.