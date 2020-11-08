Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очень личным фото

Как пишет Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка показала себя без прикрас – такой, какой она бывает по утрам, когда еще не успела нанести макияж.

Певица позировала на камеру в домашнем костюме. Кофточку красотка немного приподняла, засветив плоский животик. Волосы звезды были распущены. Правда, выглядела она очень бледной и замученной.

«Умиротворенное утро перед супер насыщенным съемочным днем. Домой вернусь скорее всего поздно ночью», - подписала фото звезда.

Всего за час пост Каменских собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без традиционных вопросах о беременности.

«Красивая Каменских», «красивый, уютный костюмчик», «Милашка», «Удачи», «Прости, но фото никакое», «Настя конечно супер, приятно её видеть в ленте у себя...красивая», «Вы прекрасны сегодня», «Такое ощущение, как будто у нее токсикоз», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских восхитила снимком рядом со своей мамой. Артистка позировала рядом с самым близким человеком. Они смеялись и смотрели в кадр.

Напомним, что сочная Каменских в топике взорвала сцену с Аделиной из «Танців з зірками»: «Второй шанс».

Как сообщала Politeka, непричесанная Каменских в рейтузах заговорила о лучшем дне в ее жизни: «Беременная что ли?».

Также Politeka писала, что красотка-мама Насти Каменских поразила видом на семейных фото, Потапу повезло с тещей: "А где папа?".