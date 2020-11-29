Українців попередили про підвищення податків у країні після того, як збільшать мінімальну зарплату
Про це йдеться в матеріалі "24 канали".
Так, багато податків і зборів прив'язані до курсу «мінімалки», тому з її підвищенням збільшиться ЄСВ і ФОП. Крім того, зросте податок на нерухомість, збір на паркування авто, транспортний податок, туристичний збір і так далі.
У зв'язку з цим, йдеться в повідомленні, частина населення помітити збільшення витрат. І це крім ситуації з інфляцією.
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З 1 січня податки для фізичних осіб-підприємців підвищаться наступним чином:
ЄСВ для всіх груп буде встановлено у розмірі 1 320 гривень;
Єдиний податок для першої групи-227 гривень;
Єдиний податок для другої групи-1 200 гривень.
Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.
Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.
Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр. Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачувати податок на кожен метр.
Нагадаємо, що Податки на нерухомість і авто боляче вдарять по українцях, скільки грошей доведеться віддати
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