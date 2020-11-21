Украинцев предупредили о повышении налогов в следующем году, но коснется это далеко не всех

Об этом говорится в материале «24 канала».

Так, сейчас для определенной категории граждан действуют льготы на недвижимость, если его сдают в аренду, лизинг, ссуду и так далее. Если нынешний закон парламентарии проголосуют, то их могут существенно сократить.

К примеру, если ребенок-сирота или мать-одиночка будет сдавать свою недвижимость в аренду, то необходимо будет платить налог. Тоже самое касается общежитий, детских домов, МАФов и церквей.

Кроме того, увеличат налог на «лишние» квадратные метры. Если площадь квартиры, к примеру, будет больше 300 квадратных метров, то сумма налога вырастет на 25 000 грн за каждый объект.

Похожая ситуация будет и с налогом на транспорт. Порог налогооблажения будет снижен с 375 минимальных зарплат до 200. А значит, что в 2021-м владельцы машины дороже 1,2 млн гривен будут ежегодно оплачивать налог в размере 25 000 гривен. Это будет касаться не только новых автомобилей, но и б/у.

К примеру, если в этом году человек купит машину за 1,4 миллиона гривен - то в следующем будет обязан платить так называемый "налог на роскош".

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