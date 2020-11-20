Украинцев обложили налогами и сборами за продажу нескольких автомобилей

Как сообщает Politeka.net, такие меры предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс, которые приняли в 2020 году. Пресс-служба Государственной налоговой службы на официальном сайте объяснила, кому, за что и сколько придется платить.

Продав первое транспортное средство, владелец по-прежнему не обязан платить налог, но вот начиная со второй, все сделки по продажам за один год обгаются налогом на доходы и соответствующими сборами. Это требование касается не только автомобилей, но также мотоциклов, мопедов и т.д.

Налог после продажи или обмена второй машины за год составляет 5% от оценочной стоимости, вдобавок придется заплатить военный сбор (1,5%). Третья и все последующие продажи вместо 5% теперь облагаются более высоким налогом - до 18%, при этом военный сбор тоже взымают.

Кроме того, Минфин хочет обязать автовладельцев платить дополнительный налог на роскошь. Чиновники предлагают уменьшить порог стоимости машин, которые облагаются сборами, с 375 до 200 минимальных заработных плат. Как отметили авторы инициативы, за последний год "минималка" регулярно росла, а вместе с ней и сумма лимита. Так в 2020 году порог составил уже 1,77 миллиона гривен, а в 2021 вырастет до 2,25 миллионов гривен, при этом количество дорогих автомобилей, с которых украинцы платят налог, заметно сократилось.

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