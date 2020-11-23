На украинцев могут "повесить" новый налог
Об этом пишет РБК-Украина.
По информации журналистов, над внедрением нового налога для простых украинцев задумались в "Слуге народа".
Инициаторы введения нового налога ожидают, что поступления могут пойти в местные бюджеты, и это якобы позволит наладить "контакт" центральной власти с регионами.
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Однако, как уверяют осведомленные инсайдеры, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время.
Пока что власти собираются увеличить расходы на соцэкономразвитие регионов в государственном бюджете на 2021 год.
А во фракции "Слуга народа" снять с себя часть проблем хотят через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Этот документ, в частности, был внесен в Верхоную Раду еще в конце октября.
Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.
Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.
Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.
Напомним, что Налоги на недвижимость и авто больно ударят по украинцам, сколько денег придется отдать
Как сообщала Politeka, Доход украинцев обложили новым драконовским налогом, кому придется платить
Также Politeka писала, что Украинцев обложат налогами по-новому, кого запишут в богатых