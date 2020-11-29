Відома російська співачка Христина Орбакайте привітала свою маму Аллу Пугачову з Днем матері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Орбакайте у соцмережі.

Так, артистка опублікувала архівне фото з Примадонною, де сама Алла ще дуже молода, а Христина - зовсім дитина. Тоді фото ще були чорно-білими, що додає світлині особливого шарму.

"Мама, мамочка, мамуля!" - лаконічно написала Орбакайте.

На фото Пугачова сидить, а Орбакайте стоїть поряд, поклавши руку мамі на ногу. Слід зазначити, що в ті роки Пугачова вже надавали перевагу характерній досі об'ємній зачісці, а також робила доволі яскравий макіяж - можна помітити, що вона доволі сміливо підводила очі.

У коментарях фоловери Орбакайте також привітали Примадонну з російським Днем матері та написали їй безліч побажань і приємних слів.

"Любимо безмежно", "З Днем матері вас!", "Обожнюю", "Дуже любимо", "Яка стомлена Алла тут... А Христиночці дякую за фото", "Яка крута фотка! Маму зі святом! Щастя вашій великій і чудовій родині! Люблю вас!", "Ось вона, та Алла, яку ми пам'ятаємо і любимо. Зараз на фотографіях її не впізнати. Зовсім інша людина!" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.