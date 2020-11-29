Відомий російський співак Сергій Лазарєв зворушливо привітав маму зі святом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, Лазарєв у своєму акаунті опублікував світлину з мамою, де вони позують в ресторані та обіймаються.

Мама з сином виглядають дуже щасливими та посміхаються. Лазарєв ніжно схилив голову у бік мами, а вона поклала голову йому на плече.

"Мамочка! С Днем матері, будь здоровою і щасливою!" - написав він під фото.

У коментарях фоловери Лазарєва також привітали його маму зі святом і зазначили, що співак на неї дуже схожий.

"Зі святом, Валентино Вікторівна", "Чудова мама у вас! А на цій фотографії ви дуже схожі!", "Валентину Вікторівну з Днем мами!", "Гарні! Зі святом Валентину Вікторівну! Здоров'я вам і вашій родині!", "Мамусю зі святом! Здоров'я і довголіття Валентині Вікторівні!", "Така гарна у вас мама! Думаю, мама у вас супер, ви дуже душевний", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Сергій Лазарєв опублікував відео з репетиції, де постав перед шанувальниками в зручному вбранні, який відмінно підходить для танців: чорній футболці, спортивних штанях і яскраво-помаранчевих кросівках.

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