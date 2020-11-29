Известный российский певец Сергей Лазарев трогательно поздравил маму с праздником

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, Лазарев в своем аккаунте опубликовал снимок с мамой, где они позируют в ресторане и обнимаются.

Мама с сыном выглядят очень счастливыми и улыбаются. Лазарев нежно склонил голову в сторону мамы, а она положила голову ему на плечо.

"Мамочка! С Днем матери, будь здоровой и счастливой!" - написал он под фото.

В комментариях фолловеры Лазарева также поздравили его маму с праздником и отметили, что певец на нее очень похож.

"С праздником, Валентина Викторовна", "Замечательная мама у вас! А на этой фотографии вы очень похожи!", "Валентину Викторовну с Днем мамы!", "Хороши! С праздником Валентину Викторовну! Здоровья вам и вашей семье!", "Мамочку с праздником! Здоровья и долголетия Валентине Викторовне!", "Такая красивая у вас мама! Думаю, мама у вас супер, вы очень душевный", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев опубликовал видео с репетиции, где предстал перед поклонниками в удобном наряде, который отлично подходит для танцев: черной футболке, спортивных штанах и ярко-оранжевых кроссовках.

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