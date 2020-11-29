Колишня дружина українського продюсера і співака Потап Ірина Горова сходила в сауну з красунею-дочкою Наташею

Як повідомляє Politeka, фотографії дівчини викинули у себе в Instagram.

"Раніше у нас була суботня традиція ходити в сауну. Пора її повертати", - коротко йдеться в повідомленні.

На кадрах Горова Ірина позує під час відпочинку з дочкою Наташею в сауні, посвітивши ідеальними фігурами в облягаючих купальниках. Шанувальників при цьому зірки позбавили від можливості що-небудь висловити про бездоганних тілах кумирів, розмістивши кадри в каруселі Stories.

До цього ми писали, що колишня дружина Потапа Ірина Горова і прийомна дочка Наташа здалися разом.

Наташа цього разу позувала в кремових штанях й топі, а образ доповнила білою сорочкою. Ірина була в чорних шортах, футболці, помаранчевому капелюшку і чорних окулярах. Мати й дочка були в ліфті, де старша Горова задерла ногу, а молодша знімала на телефон в дзеркало. На іншому фото зірки вже обіймалися, а на останньому кадрі - позували вночі.

Фанати буквально "закидали" кумирів компліментами і лайками.

Нагадавши, підопічна Потапа без ліфчика захопилася небезпечним екстримом

А ще Politeka писала, що фігуриста дочка Потапа в одному купальнику показала свої принади перед дзеркалом

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-бікіні без сорому побешкетувала з коханим перед камерою