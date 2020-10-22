Бывшая жена Потапа Ирина Горовая и приемная дочь Наташа показались вместе

Наташа в этот раз позировала в кремовых штанах и топе, а образ дополнила белой рубашкой. Ирина была в черных шортах, футболке, оранжевой шляпке и черных очках. Мать и дочь были в лифте, где старшая Горовая задрала ногу, а младшая снимала на телефон в зеркало. На другом фото звезды уже обнимались, а на последнем кадре - позировали ночью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо , что ты всегда рядом и поддерживаешь даже мои сумасшедшие идеи

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te quiero mucho, mis Madre (Я тебя очень люблю, моя мама)", - написала Наташа.

Фанаты, включая Андраде, поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Самые красивые", "Вы такие милые вдвоем, прям глаз не оторвать", "Крутые", "Такие красивые".

Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая ошеломила фанатов, показавшись в тесных шортах.

«Как ты такая», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке девушка позирует в облегающих шортах, демонстративно поставив ногу на подоконник.

«Дом», - коротко подписана фотография.

Уточним, что особой экстравагантности снимку добавляли белоснежные угги, в которых была знаменитость.

Напомним, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом

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