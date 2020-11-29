Бывшая жена украинского продюсера и певца Потапа Ирина Горовая сходила в сауну с красавицей-дочерью Наташей

Как сообщает Politeka, фотографии девушки выбросили у себя в Instagram.

«Раньше у нас была субботняя традиция ходить в сауну. Пора ее возвращать», - коротко говорится в сообщении.

На кадрах Горовая Ирина позирует во время отдыха с дочерью Наташей в сауне, посветив идеальными фигурами в облегающих купальниках. Поклонников при этом звезды избавили от возможности что-либо высказать о безупречных телах кумиров, разместив кадры в карусели Stories.

До этого мы писали, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая и приемная дочь Наташа показались вместе.

Наташа в этот раз позировала в кремовых штанах и топе, а образ дополнила белой рубашкой. Ирина была в черных шортах, футболке, оранжевой шляпке и черных очках. Мать и дочь были в лифте, где старшая Горовая задрала ногу, а младшая снимала на телефон в зеркало. На другом фото звезды уже обнимались, а на последнем кадре - позировали ночью.

Фанаты буквально "забросали" кумиров комплиментами и лайками.

Напомним, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом

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