Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая поделилась с поклонниками кадрами отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какой твой самый яркий летний vibe?» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Горовая в зеленом купальнике с возлюбленным позируют на фоне моря. Пара улыбается на камеру, после чего девушку берут на руки. Поклонники знаменитости обратили внимание на подтянутую фигуру красотки, о чем говорят комментарии под снимком.

«Фигура мечты», «такие красивые вместе», «фигура огонь», - пишут они.

До этого мы рассказывали о том, что Наталья Горовая показала стройную фигуру на пляже.

Девушка выложила на своей странице в социальной сети несклько фото со своего отдыха на море. Наташа запечатлена на пирсе в зеленом купальнике и пляжной рубашке, которую распахнула и показала свое стройное тело, как у богини. Образ дополнил фиолетовый фотоаппарат, которые она небрежно держала за шнурочек.

На одном из снимков девушка одной рукой оперлась на столбец заграждения, а второй с нежной улыбкой убрала растрепанные волосы со лба. Видимо, красотка насладилась своим отдыхом, ведь даже зажмурилась от удовольствия. На другом фото Наташа повернулась лицом к камере с томным взглядом.

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