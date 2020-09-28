Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала фигуру, облачившись в тесный купальник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя 🦋 Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Горовая позирует в одном белье, эффектно выставив на камеру свои «злачные» места. Ее поклонники не остались в стороне от увиденного.

«Какая фигура», «Натали, фигура космос», «красоточка», «пушка», «красотища», «крашиха», «очень красивая. Формы просто высший класс», - пишут они.

Как сообщалось до этого, приемная дочь Потапа Горовая похвасталась "горячими" кадрами с отдыха с любимым.

«Какой твой самый яркий летний vibe?» - коротко говорится в сообщении.

На фотографии Горовая в зеленом купальнике на фоне моря играет со своим бойфрендом. Пара улыбвается, а саму девушку берут на руки.

Фанаты красотки особое внимание обратили на фигуру кумира, буквально забросав девушку "тоннами" комплиментов. Также они высказали восхитились идеальным загаром красотки.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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