Бывшая жена Гарика Харламова российская актриса Кристина Асмус удивила кардинальным перевоплощением и личным признанием

Как передает Politeka.net, она выложила в соцсети "Инстаграм" фото, на котором напомнила лису Алису из культового фильма о Буратино. Знаменитая красотка позировала перед вращающимся колесом в миниатюрных шортах-панталонах, туфлях на высоких каблуках, красной кофточке с открытыми плечами и широкополой соломенной шляпе, из-под которой выглядывали сетлые кудряшки.

"Выбегаю сегодня на съёмку... Дочка говорит: "Мам, а ты куда?» Я говорю «на работу». Настя спрашивает «на какую?». Я говорю «На съёмки. Я ж актриса» Настя: «А, ну да, все же знают, что ты Золото Геленджика!", - поделилась Кристина в описании.

Многие комментаторы пришли в восторг от смелого образа актрисы, хотя нашлись и недовольные критики:

"У вас красивый макияж, особенно помада. Цвет супер👍"; "Артистка. Ну, артистка."; "Кристина классно выглядишь"; "Золото Геленджика - это не то чем можно гордиться. Второсортная вещь"; "Как же хороша Асмус в этом образе! Всего один коротко брошенный взгляд на нее заставляет трепетать сердце и повышает артериальное давление!"; "выскажу свое мнение, у меня поднимается не только давление... 👌💥🔥🌹😎"; "слова ребёнка это святое❤️ У вас самая умненькая, милая, красивая, прелестная дочка❤️ Передавайте ей привееет😘"; "Классный образ, бомбезный👍"; "Мама сама как детский сад на этом фото".

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика: "Кристинка, прекращай!".

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