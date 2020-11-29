Популярная российская актриса Кристина Асмус восхитила поклонников, трогательно поздравив красавицу-мать

Как пишет Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.

«С Днем мамы!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Асмус позирует рядом с матерью. Обе красотки улыбаются в кадр. Однако поклонники звезды поспешили поздравить с праздником и самого кумира.

«Похожа, как две капли», «Поздравляю тебя Вишенка с днём мамы 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Всегда будь самой нежной, доброй , чуткой мамой для своей доченьки «, «Крис, какие вы красивые. Поздравляю!», «и тебя Кристина. Ты тоже мама», «Кристина, с днем мамы Вас. И всех мам. Хорошего вечера», «Крис, с праздником Вас!», - пишут они.

Как сообщалось до этого, бывшая жена Гарика Харламова российская актриса Кристина Асмус удивила кардинальным перевоплощением и личным признанием.

Она выложила в соцсети "Инстаграм" фото, на котором напомнила лису Алису из культового фильма о Буратино. Знаменитая красотка позировала перед вращающимся колесом в миниатюрных шортах-панталонах, туфлях на высоких каблуках, красной кофточке с открытыми плечами и широкополой соломенной шляпе, из-под которой выглядывали светлые кудряшки.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.