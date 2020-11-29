Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів

На фото Алессандра позувала в бікіні на великому плані. Красуня зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила прикрасами на шиї. Для кадру Амбросіо вирішила зробити макіяж, а в зачісці можна побачити квіточку жовтого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тропікана", - підписала знімок в Instagram дівчина.

Фанати написали понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю цей куточок"," справжній діамант"," Богиня теж, "" ваші діти говорять португальською?", "Назавжди у відпустці"," красива картина"," найкрасивіше обличчя Бразилії"," неймовірно приголомшлива і приголомшливо красива дама"," яка принадність", " у тебе саме добре серце і найкрасивіша посмішка Алессандра !!".

Повідомлялося, що бразильська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нове ефектне фото з пляжу.

Так, на новій фотографії модель позує у воді, закидаючи голову назад, щоб від волосся утворилися ефектні бризки. Сама модель - в закритому купальнику, а фото зроблено в чорно-білих кольорах.

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