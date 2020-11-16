Легендарная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой на отдыхе с дочерью

Как сообщает Politeka, кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Мама и дочь. Связь, которой нет ни у кого», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Амбросио в мини-бикини позирует рядом с дочерью, демонстрируя невероятную фигуру.

«Девочка получила все лучшее от мамы», «божественные формы», «безупречные красотки», «вау, она твоя копия просто», «очень мило выглядите. Хорошего отдыха!», «ох, это просто вау. Одна лучше другой и это сносит голову», - пишут ее поклонники.

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