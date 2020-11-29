Російська телеведуча з шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва захопила витонченою фігурою в маленькому топі
Як передає Politeka, знімком красуня вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Я спати", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Івлєєва також поставила геітку «Хлібзавод». На знімку зірка позує в маленькому топі й приспущених штанях, завдяки чому в кадр потрапили мікро-трусики знаменитості.
"Нереальна«,» йди спи спокійно«," Хлібзавод? Насть, тобі пора тепер спати", "чудо талія" « "кайф«,» шикарна«,» нереальна«,» Настя ти просто бомба 😍 обожнюю«," ого! Красуня", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, популярна російська телеведуча Настя Івлєєва показала, як наводить марафет.
Зірка володіє відмінним почуттям гумору, що неодноразово доводила в знятих нею вайнах. Івлєєва вміє посміятися над собою і часто кривляється на камеру.
Настя знімала себе крупним планом і фарбувала верхні вії, відкривши губи, а пізніше вона стала зі смішними звуками, і косячи очима, фарбувати свої нижні вії.
Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".
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