Блогерша и телеведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева насмешила новой гламурной выходкой
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых потрясла нелепыми телодвижениями.
Зажигательная блондинка объявила: "Все, я делаю новый Tik Tok челлендж. Поехали!". И начала затем забавно двигаться. Вместо музыкального сопровождения за кадром был слышен писклявый голос, поющий "Один раз в год сады цветут". Весь процесс, безусловно, призван вызвать улыбку на лицах зрителя.
"Когда вы с подружаней пришли на шоу талантов", - подписаны кадры.
К слову, Настя предстала в "узких" спортивных шортах и мини-маечке белого цвета, продемонстрировав свой бюст. Метаморфозы Настиных прелестей, к слову, в последнее время жарко обсуждались в Сети.
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Ивлеевой удалось скинуть лишние килограммы, но вместо аплодисменов девушка получила от пользователей замечание в духе "а куда делась грудь". Блогерша прокомментировала ситуацию.
«Открою секрет: когда ты жирная — сис**и тоже жирные. Когда ты стройная, то и сис**и стройные. Мне лично жирные сис**и не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг», — объяснила Настя.
Ранее мы сообщали, Ивлеева удивила своей детской фотографией - девочка с голубым бантом и каштановыми завитками, вовсе не похожа на нынешнюю, раскрепощенную блондинку.
«Настя, оказывается вот какой у тебя цвет волос!», «Была принцесска, стала гроза района (королевка)», «Маленькая опасность», «нет, ну Настю реально не узнать, так изменилась», - комментируют пользователи.
Напомним, бесстыжая Ивлеева из «Орла и Решки» устроила грязные танцы на полу: «Надо с Элджеем повторить».
Как сообщала Politeka, болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".