Блогерша и телеведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева насмешила новой гламурной выходкой

Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых потрясла нелепыми телодвижениями.

Зажигательная блондинка объявила: "Все, я делаю новый Tik Tok челлендж. Поехали!". И начала затем забавно двигаться. Вместо музыкального сопровождения за кадром был слышен писклявый голос, поющий "Один раз в год сады цветут". Весь процесс, безусловно, призван вызвать улыбку на лицах зрителя.

"Когда вы с подружаней пришли на шоу талантов", - подписаны кадры.

К слову, Настя предстала в "узких" спортивных шортах и мини-маечке белого цвета, продемонстрировав свой бюст. Метаморфозы Настиных прелестей, к слову, в последнее время жарко обсуждались в Сети.

Ивлеевой удалось скинуть лишние килограммы, но вместо аплодисменов девушка получила от пользователей замечание в духе "а куда делась грудь". Блогерша прокомментировала ситуацию.

«Открою секрет: когда ты жирная — сис**и тоже жирные. Когда ты стройная, то и сис**и стройные. Мне лично жирные сис**и не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг», — объяснила Настя.

Ранее мы сообщали, Ивлеева удивила своей детской фотографией - девочка с голубым бантом и каштановыми завитками, вовсе не похожа на нынешнюю, раскрепощенную блондинку.

«Настя, оказывается вот какой у тебя цвет волос!», «Была принцесска, стала гроза района (королевка)», «Маленькая опасность», «нет, ну Настю реально не узнать, так изменилась», - комментируют пользователи.

Напомним, бесстыжая Ивлеева из «Орла и Решки» устроила грязные танцы на полу: «Надо с Элджеем повторить».

Как сообщала Politeka, болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".