Популярный блогер, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева сильно похудела на фоне опасной болезни

Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка сбросила 10 киллограммов и поделилась своими методами в социальных сетях. Она призналась, что начала терять вес, когда заразилась китайским вирусом. По словам Насти, из-за слабости она много лежала и не занималась спортом, а потом боялась поправитсья. Чтобы этого не произошло, телеведущая установила особый режим питания.

"Что мне помогло — я не ела за четыре часа до сна. Вообще. Как раз это было шесть-семь часов вечера, рот на замок. Пила только воду", - заявила Ивлеева своим поклонникам.

Девушка добавила, что для эффективного результата нужно не только поменьше есть, но и много спать. Как заметила Настя, именно во время сна в организме происходят полезные процессы, которые помогают оставаться в форме.

"Ночью, пока мы спим, обмен веществ работает и сжигает наши калории. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки", - отметила она.

Настя Ивлеева рассказала, что взвешивалась сразу после пробуждения и на голодный желудок. Первые сброшенные килограммы сильно мотивировали звезду и заставили ее стремиться к большим результатам.

"Когда я начала замечать, что вес уходит, меня это смотивировало еще больше, потом я стала уже более разборчива в продуктах. Когда ты видишь, что цифры на весах уменьшаются, хочется еще большего и быстрого результата, и отказываться от каких-то продуктов становилось легче", — объяснила шоудива.

Настя Ивлеева добавила, что потеря веса заметно отразилась на ее фигуре:

"Когда ты жирная — с*ськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и с*ськи стройные. Мне лично жирные с*ськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными".

Поклонники оценили внешность постройневшей Насти:

"Фигурка топ"; "Боже, какая зайка"; "Дайте мне такую же точеную фигуру 😍😍😍"; "Фигура бомбическая😍"; "Раньше они были больше"; "Можно такую же фигуру"; "Как будто на итальянку похожа)"; "Кому душу продала за такую красоту???"; "ой ну так скоро и умереть можно от такой красоты 🤭😳😳❣"; "Женщина!!!! Как ?!! Откуда это шикарное тело!!!!! В сторис ты не занимаешься спортом 😅❤️".

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