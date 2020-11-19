Популярная российская телеведущая и блогер, звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева показала, как наводит марафет

Звезда обладает отличным чувством юмора, что неоднократно доказывала в снятых ею вайнах, передает Politeka.net. Ивлеева умеет посмеяться над собой и часто кривляется на камеру.

В этот раз телеведущая записала забавное видео, посвященное тому, как она наносит макияж. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Настя снимала себя крупным планом и красила верхние ресницы, приоткрыв губы, а позже она стала со смешными звуками, и кося глазами, красить свои нижние ресницы.

"Я и нижние ресницы, а у вас как девочки?😂☺️👇🏽", - поинтересовалась Ивлеева.

За 20 минут пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

"Не было бы так смешно, если б не так жизнено🤣главное не чихнуть!!", "ну если не жиза,то что тогда😂", "ахахахахха лучшая! Я скучала по таким видео !!😁", "Это я так же крашусь 😂😂😂", "Также делаю🤣🤣🤣!", "У меня так же👏👏😻😻😻", "Хахаха😂чуть кофе не подавилась 😂", "Не крашу нижние ресницы)", " То же самое))Так же рот разеваю😁😁", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Ивлеева записала сторис, сидя в авто. Звезда была в теплой куртке. Красотка решила дополнить совершенно обычный образ двумя рожками торчащими из лба и красными щечками.

"Через неделю будет последний выпуск и я закрываю "ЗБС". И вообще я закрываю все свои проекты в этом году... Продолжения не будет", - сообщила Настя.

Как отреагировали поклонники на данное заявление - неизвестно.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

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