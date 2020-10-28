Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева растрогала милым детским фото, на котором ее просто не узнать

Популярная российская блогерша и ведущая опубликовала архивный снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото маленькая Настя позирует в милом белом платьице и с большим синим бантом на голове. Сейчас красотка красится в блонд, однако на снимке можно увидеть ее натуральный темный цвет волос.

«Вообще не узнать, да?», - поинтересовалась Ивлеева в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Настя, оказывается вот какой у тебя цвет волос!», «Была принцесска, стала гроза района (королевка)», «Маленькая опасность», «нет, ну Настю реально не узнать, так изменилась», «Куколка блин», «Узнать…дерзкая!», «Вообще не изменилась, повзрослела просто», «иконой была, иконой и осталась», «Очень красивый, милый ангелочек, Мальвина», «Ох этот дикий взгляд, уже с детства», - пишут люди.

До этого мы писали, что поклонники Ивлеевой решили создать видео, на котором запечатлен процесс съемок красотки.

На видео показано, как блогерша позирует перед камерой в разных соблазнительных нарядах. На ней можно увидеть мини-платье нежно-розового цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте, кожаные штаны в сочетании с короткими блузами, открывающими живот, и лифчиками и смелый шелковый наряд с топом на тонких бретельках. Чем дальше на видео, тем меньше одежды остается на красотке.

Напомним, бесстыжая Ивлеева из «Орла и Решки» устроила грязные танцы на полу: «Надо с Элджеем повторить».

Как сообщала Politeka, болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" озадачила странным заявлением: "Меня как будто уже месяц дома не было...".