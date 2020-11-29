Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе і розповіла про справи

На фото Ніколь позує в сорочці і шортиках. Зірка сидить на шкіряному кріслі, піднявши одну руку. Красуня знімала себе на телефон, хвалилася худими ніжками перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто також думає про всі великі справи, які ми будемо робити, коли covid закінчиться... але поки що, давайте залишимося ... ура ...",- підписала фото Ніколь.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт. Я люблю тебе", "Боже, я сумую за Італією", "хорошої неділі", " супер мило !! Супер спокусливо!", "Чудова краса принцеси"," щасливого першого пришестя"," хорошого і безпечного неділі"," підніміть руки, якщо ви згодні"," вражає прямо в серці"," ікона","найкрасивіший ангел".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі захопила формами в одному боді.

"Ці картини випущені обмеженим тиражем всього в 3 примірники, які супроводжуються невеликим сюрпризом. Оскільки її пристрасть-тварини, а моя-діти, ми жертвуємо 100% ціни на обидві справи і підтримуємо тих, хто цього потребує в ці особливі дні! Якщо ви зацікавлені в одній з картин, відправте запропоновану суму на... " - йдеться в повідомленні.

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