Супермодель Николь Потуральски, которая раньше встречалась с актером Брэдом Питтом, восхитила фигурой в тесном платье

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Поскольку мы все остаемся дома, я снова могу надеть все свои летние платья ...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Потуральски позирует, сидя на крою ванны в тесном платье, которое до неприличия обтягивает ее упругие прелести.

«Малышка, остановись», «невероятно соблазнительно получилась», «вау, горячая крошка», «красиво выглядишь, Николь!», «безупречные формы! Обожаю тебя», «ты самая красивая в мире», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя на прогулке.

На фото Николь показала себя в топике и штанах. Звезда улыбалась, а волосы оставила распущенными. Красотка вышла в таком образе на прогулку, ведь на улице светило солнышко. Девушка не стеснялась показать точеную фигуру и плоский животик, который выглядывал из наряда.

"Кружится в воскресенье, как торнадо", - подписала фото Николь.

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