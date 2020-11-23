Супермодель Николь Потуральски, которая раньше встречалась с актером Брэдом Питтом, восхитила фигурой в тесном платье
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Поскольку мы все остаемся дома, я снова могу надеть все свои летние платья ...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Потуральски позирует, сидя на крою ванны в тесном платье, которое до неприличия обтягивает ее упругие прелести.
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«Малышка, остановись», «невероятно соблазнительно получилась», «вау, горячая крошка», «красиво выглядишь, Николь!», «безупречные формы! Обожаю тебя», «ты самая красивая в мире», - пишут ее поклонники.
До этого мы сообщали, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя на прогулке.
На фото Николь показала себя в топике и штанах. Звезда улыбалась, а волосы оставила распущенными. Красотка вышла в таком образе на прогулку, ведь на улице светило солнышко. Девушка не стеснялась показать точеную фигуру и плоский животик, который выглядывал из наряда.
"Кружится в воскресенье, как торнадо", - подписала фото Николь.
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