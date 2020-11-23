Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя на прогулке

На фото Николь показала себя в топике и штанах. Звезда улыбалась, а волосы оставила распущенными. Красотка вышла в таком образе на прогулку, ведь на улице светило солнышко. Девушка не стеснялась показать точеную фигуру и плоский животик, который выглядывал из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кружится в воскресенье, как торнадо", - подписала фото Николь.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая яркая звезда во Вселенной", "Какой размер ты носишь? Это соответствует размеру?", "Какой классный наряд", "Я хочу поехать в Германию. Хотя бы потому, что так тепло и солнечно. Там когда-нибудь идет снег?", "Ищу умницу!", "Самый милый наряд", "Так красиво, Хорошего воскресенья", "Красивая женщина в отличном наряде!", "Нестандартный стиль".

Мы сообщали, что бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски выложила новые снимки на радость фанатам.

Модель попозировала в четырех совершенно разных образах: она разлеглась на полу в темном свитере и штанах, посидела в кресле в черном пальто на обнаженное тело, задрав ногу, попозировала в лифте, выставив свою упругую пятою точку.

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