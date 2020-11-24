Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в необычном образе

На фото Николь показала себя в платье с вырезами. Красотка решила не надевать белье, а позировала перед маленьким зеркальцем. Образ модель дополнила цепочкой на шее, а сама соблазнительно выгнулась. Девушка снимала свое отражение на телефон, хвастаясь точеной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Платье-мечта", "Хорошо", "Это платье огонь", "Безумно красивая", "Ола", "Стильное и элегантное платье", "Огонь в Германии", "красивое зеркало", "Как фотограф, мне нравится идея и перспектива!", "Королева красоты", "Если это не соблазнительно, то я больше не знаю, что такое соблазнительность", "Мисс Нико, как вам удалось добиться такого красивого тела?", "Соблазнительная леди", "Перехватывает дыхание", "Вы только посмотрите на этот дар от бога. Вы чертовски красивы и никому не позволите сказать иначе".

Мы писали, что супермодель Николь Потуральски, которая раньше встречалась с актером Брэдом Питтом, восхитила фигурой в тесном платье.

«Поскольку мы все остаемся дома, я снова могу надеть все свои летние платья ...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Потуральски позирует, сидя на краю ванны в тесном платье, которое до неприличия обтягивает ее упругие прелести.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта вышла на прогулку в пикантном топе, восхитив фигурой

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта впечатлила бесстыдными позами на столе и с расставленными ногами



