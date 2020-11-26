Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в образе мечты

На фото красотка позировала в платье с огромным декольте. В нем можно увидеть маленький бюстгальтер, который крепится к шее завязками. Николь сидела перед камерой и хвасталась таким необычным образом. Модель оставила волосы распущенными, а лук дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это платье - мечта! Не могу дождаться весны!", - написала Николь под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты мечта", "Синий цвет - любовь", "Ты прекрасная мечта", "Королева", "Хорошего дня", "Ангел", "Люблю это платье", "Я тоже хочу такое", "Реальная мечта", "Ого, какая красота", "Удивительное доброе утро", "Ты должна выйти за меня замуж", "Ты так хорошо выглядишь в этом платье", "Ты с ума сошла...?", "Очень обаятельный красивый ангел".

Сообщалось, что супермодель Николь Потуральски восхитила фигурой в тесном платье.

«Поскольку мы все остаемся дома, я снова могу надеть все свои летние платья ...» - говорится в сообщении.

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