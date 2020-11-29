Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя и рассказала о делах

На фото Николь позирует в рубашке и шортиках. Звезда сидит на кожаном кресле, подняв одну руку. Красотка снимала себя на телефон, хвасталась худыми ножками перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто также думает обо всех великих делах, которые мы будем делать, когда covid закончится... но пока что, давайте останемся ... ура ...", - подписала фото Николь.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет. Я люблю тебя", "Боже, я скучаю по Италии", "Хорошего воскресенья", "супер мило !! Супер соблазнительно!", "Великолепная красота принцессы", "Счастливого первого пришествия", "Хорошего и безопасного воскресенья", "Поднимите руки, если вы согласны", "Поражает прямо в сердце", "Икона", "Самый красивый ангел".

Сообщалось, что известная модель Николь Потуральски восхитила формами в одном боди.

«Эти картины выпущены ограниченным тиражом всего в 3 экземпляра, которые сопровождаются небольшим сюрпризом. Поскольку ее страсть - животные, а моя - дети, мы жертвуем 100% цены на оба дела и поддерживаем нуждающихся в эти особые дни! Если вы заинтересованы в одной из картин, отправьте предложенную сумму на…» - говорится в сообщении.

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