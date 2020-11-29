Російська телеведуча, блогерка і співачка Ольга Бузова зворушливо привітала свою маму зі святом

Як передає Politeka, відповідний пост з'явився на сторінці співачки у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Бузова розмістила фотографію, на якій вона позує поряд з мамою. При цьому вона ніжно обіймає матусю, і вони тримають у руках букет квітів.

"Мамуся моя, я тебя дуже сильно люблю. Дякую за життя. З Днем матері", - написала вона.

Слід зазначити, що маму Бузової звати Ірина. Навесні наступного року жінці виповнюється 60 років, вона працює заступницею головного лікаря в стоматологічній клініці Санкт-Петербурга. В останній час мама артистки активно з’являється на спільних знімках та відеороликах своєї популярної доньки.

Користувачі соцмережі приєднались до привітань та зазанчили, що мама Бузової чудово виглядає.

"Найгарніша мамуся", "На маму схожа", "Дуже гарні! Здоров'я твоїй мамі!", "Мама гарна!", "Яка у вас гарна мама! Красуні! Зі святом мам вас!", "Матуся шикарна", "Такі милі", "Оленько, ви такі з мамою крапельки. На наших мамах, як на гудзиках, все тримається", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня: "Оля це заслужила...".

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