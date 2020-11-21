Звезда Ольга Бузова рассказала, почему фанатам стоит посмотреть ее новое выступление на "Ледниковом периоде"

Откровенная публикация появилась в личном микроблоге певицы в Instagram.

По словам звезды, в новый номер они с партнером Дмитрием Соловьевым вложили душу и сердце.

"Мои хорошие...иногда не хочется ничего говорить, а хочется, что бы Вы просто посмотрели на наш 8 прокат, в который мы вложили всю душу и сердце, все силы и желание остаться в проекте, и продолжать радовать Вас, нашего любимого зрителя", - призналась Бузова и добавила, что они тренировались даже тогда, когда все отдыхали.

Российская звезда рассказала, что в момент выступления она всячески скрывала свои эмоции и старалась не вспоминать, что она с партнером оказалась на грани вылета из шоу.

"Было эмоционально очень-очень сложно, хоть мы и делали вид, что всё хорошо, и старались на тему номинации вообще не говорить. Я даже умудрялась шутить, но внутри меня такая буря была", - добавила Бузова и опубликовала подборку снимков со своего нового выступления.

"Оля! Талант и красота! Какая она молодец", "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы шоу-бизнес не ходило", "Даже от фото мурашки по телу, вы крутые", "Я люблю тебя Ольга бузова", "Просто супер", "Конечно будем смотреть и держать кулаки за тебя", "Опять на коленях...", "Самостоятельных элементов снова нет?", "Вот это я понимаю "не хочется ничего говорить". Ничего и не сказала", - написали фанаты в комментариях.

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Откровенное заявление сделал его бывший друг Муххамат Битуев. По его словам, Дава якобы попросту использует популярность Ольги Бузовой для достижения собственных целей.

Блогер не сомневается, что Ольга Бузова в опасности, ведь Давид Манукян якобы скоро покажет, на какие подлые поступки он способен.

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