Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала виступ у новому образі і розповіла про свої страждання

Знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з популярного шоу "Льодовиковий період", якому вона віддала багато сил, передає Politeka.net. Для чергового танцю Ольга Бузова одягла білосніжну сукню з вирізом від грудей і майже до пупка, втім, бюст прикрила тканину тілесного кольору. Її партнер Дмитро Соловйов надів просторі сірі штани і білий пуловер.

На опублікованих знімках фігуристи відображені на льоду в екстремальних позах. Дмитро Соловйов показав ефектні підтримки зі співачкою, яка раз у раз задирала ноги під час складних рухів. У якийсь момент вона і зовсім зависла високо в повітрі на спеціальній підвісці.

"А люди не вірили... 🕊 😔 Сьогодні ми з @ dmitry_solovyev катаємося під мою пісню... #людиневерили... Вона дуже багато значить для мене-це мій біль, це моя сповідь", - поділилася Бузова переживаннями в описі. - "Може бути я не виправдала всіх Ваших очікувань ... 😔 😢 Але знайте одне, я намагалася з усіх сил, навіть з усіх сил на які просто моє тіло і фізика не здатні. Я хотіла вас дивувати з кожним виходом, я зробила все, що могла. чесно😔 падати і знову підніматися-виходить мій девіз по життю🙏".

Користувачі мережі в коментарях висловили свої думки про Танці Зірки:

"Прям як лебідь"; "Я вірила 🙏 🏽 🙏 🏽 🙏 🏽 Олечка, розумничка!!!! Велика трудяжка💪 💪 💪"; "най-най 👼 🏻 ❤ ️ це було дуже красиво"; "Оля, Ви приклад для багатьох дівчат. Ви домоглися великого успіху, не дивлячись на думку оточуючих. ❤️Ви велика розумниця"; "Знову на жалість тисне🤮"; "Чим би не тішилася аби не вішалася";"не особливо навіть відчувається твій великий зріст) така ніжна".

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня: "Оля це заслужила...".

А ще Politeka писала, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе..."