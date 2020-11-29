Российская телеведущая, блогерша и певица Ольга Бузова трогательно поздравила свою маму с праздником
Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице певицы в соцсети.
Так, в своем аккаунте Бузова разместила фотографию, на которой она позирует рядом с мамой. При этом она нежно обнимает мамочку и они держат в руках букет цветов.
"Мамочка моя, я тебя очень сильно люблю. Спасибо за жизнь. С Днем матери", - написала она.
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Следует отметить, что маму Бузовой зовут Ирина. Весной следующего года женщине исполняется 60 лет, она работает заместителем главного врача в стоматологической клинике Санкт-Петербурга. В последнее время мама артистки активно появляется на совместных снимках и видеороликах своей популярной дочери.
Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой прекрасно выглядит.
"Самая красивая мамочка", "На маму похожа", "Очень красивые! Здоровья твоей маме!", "Мама красивая!", "Какая у вас красивая мама! Красавицы! С праздником мам вас!", "Мамочка шикарная", "Такие милые", "Оленька, вы такие с мамой капельки. На наших мамах, как на пуговицах, все держится", - пишут в комментариях.
Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавцу: "Оля это заслужила...".
Также Politeka сообщала, что высокомерная Бузова после провала на росТВ разразилась откровениями: "не хочется ничего говорить...".