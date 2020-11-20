Скандальная российская певица и звезда «Дома 2» Ольга Бузова пошалила перед камерой вместе с парнем

Как сообщает Politeka, ролик был опубликован на фан-странице звезды в Instagram.

Так, пара решила принять участие в популярном флешмобе, в ходе которого Бузова запрыгивает спиной на руки к бойфренду. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

«Отличный прыжок, Оля», «Любви и счастья настоящего этой паре. Оля это заслужила и дава тоже.очень красивая пара», «Вы лучшие. Дава и Олечка вы Красавы .. счастья вам , 😇😇😇здоровья... Береги ее…», «вау, просто класс», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила редким кадром с лучшей подругой

У себя в Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала фото, на котором позировала рядом со своей подружкой. Обе девушки были в коронах. Они улыбались и смотрели в камеру.

«Моя принцесса, моя девочка!!! Такая хрупкая, и такая сильная одновременно. Я тебя безгранично люблю. Всегда рядом с тобой. С днём рождения моя Маша», - подписала фото звезда.

Напомним, что Бузову публично унизили, звезда не сдержала эмоций: «Меня воспитывали правильно, но...».

Как Politeka писала, что скандальная Бузова рухнула лицом вниз и не смогла подняться, появилось видео: "Из-за постоянной боли и...".

Также Politeka сообщала, что высокомерная Ольга Бузова объяснилась после истерики на шоу: "Как бревно....".