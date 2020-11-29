Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилась своїм оновленим гардеробом та поцікавилась думкою фоловерів, яке фото краще

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Романової у соцмережі.

Так, колишня учасниця "ВІА Гри" опублікувала у своєму акаунті три фото та поцікавилась у користувачів, яке їм більше подобається.

На світлинах екс-солістка "ВІА Гра" позує у шкіряних лакових штанях та чорно-білій туніці із сріблястими вкрапленнями.

"1, 2, 3?" - запитала Романова у своїх фоловерів.

У коментарях користувачі оцінили образ Романової та написали їй безліч комліментів.

"Яка ж красуня! І гарнішає день у день! Не перестаю захоплюватись!", "Нереальна красуня! Як із фільму", "2 найбільше сподобалась, ви чудова!", "Ви дуже красива, тому вибрати неможливо", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова захопила шанувальників, засвітивши бездоганні ноги в міні-сукні. На фотографії Міша Романова позує в ультра-короткій сукні з сіткою, демонструючи бездоганні ноги. Очі при цьому красуня прикрила, ніжно торкаючись обличчя рукою. Образ співачка вирішила доповнити бездоганною зачіскою.

Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою.

Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику.