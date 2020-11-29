Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилась своїм оновленим гардеробом та поцікавилась думкою фоловерів, яке фото краще
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Романової у соцмережі.
Так, колишня учасниця "ВІА Гри" опублікувала у своєму акаунті три фото та поцікавилась у користувачів, яке їм більше подобається.
На світлинах екс-солістка "ВІА Гра" позує у шкіряних лакових штанях та чорно-білій туніці із сріблястими вкрапленнями.
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"1, 2, 3?" - запитала Романова у своїх фоловерів.
У коментарях користувачі оцінили образ Романової та написали їй безліч комліментів.
"Яка ж красуня! І гарнішає день у день! Не перестаю захоплюватись!", "Нереальна красуня! Як із фільму", "2 найбільше сподобалась, ви чудова!", "Ви дуже красива, тому вибрати неможливо", - пишуть в коментарях.
Раніше ми повідомляли, що колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова захопила шанувальників, засвітивши бездоганні ноги в міні-сукні. На фотографії Міша Романова позує в ультра-короткій сукні з сіткою, демонструючи бездоганні ноги. Очі при цьому красуня прикрила, ніжно торкаючись обличчя рукою. Образ співачка вирішила доповнити бездоганною зачіскою.
Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні.
А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою.
Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику.