Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала об отдыхе

На фото Миша показалась в черно-белом пиджаке с декольте и без белья. Штанов на звезде не оказалось, зато были босоножки на большом каблуке. Романова собрала волосы назад, а сама стояла на фоне панорамного окна. Фото вышло довольно эффектным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уже прилетела домой с Египта и до сих пор под большим впечатлением", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Роскошная", "Миша ты на фото потрясающе выглядишь", "Богиня", "Самая сочная", "А где белье?".

Сообщалось, что украинская певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», покорила соблазнительным образом на пляже.

Девушка сделала селфи. Судя по всему, она в этот момент была на пляже. На Мише был надет красный купальник, который обтянул ее аппетитные «шарики».

Мы писали, что известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась идеальной фигурой в откровенном платье.

Перед камерой белокурая красотка предстала в роскошном черном платье с огромным разрезом на ноге и необычным зигзагообразным поясом на талии.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини

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