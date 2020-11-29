Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась своим обновленным гардеробом и поинтересовалась мнением фолловеров, какое фото лучше

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Романовой в соцсети.

Так, бывшая участница "ВИА Гры" опубликовала в своем аккаунте три фото и поинтересовалась у пользователей, какое им больше нравится.

На фотографиях экс-солистка "ВИА Гра" позирует в кожаных лаковых штанах и черно-белой тунике с серебристыми вкраплениями.

"1, 2, 3?" - спросила Романова у своих фолловеров.

В комментариях пользователи оценили образ Романовой и написали ей множество комлиментов.

"Какая же красавица! И хорошеет изо дня в день! Не перестаю восхищаться!", "Нереальная красавица! Как из фильма", "2 больше всего понравилась, Вы замечательная!", "Вы очень красивая, поэтому выбрать невозможно", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова восхитила поклонников, засветив безупречные ноги в мини-платье. На фотографии Миша Романова позирует в ультра-коротком платье с сеткой, демонстрируя безупречные ноги. Глаза при этом красавица прикрыла, нежно касаясь лица рукой. Образ певица решила дополнить безупречной прической.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что ребенок породнила Мишу Романову и Макса Барских, певица огорошила известием.

Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова блеснула завидным бюстом в купальнике.